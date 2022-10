Les conseils de Martine Jacquelin, naturopathe pour aborder l'hiver en toute sérénité

Créée en 2015, la boutique 'Nature essentielle' propose des produits d'herboristerie, de diététique, cosmétique et maquillage naturels ainsi que des conseils ou consultations en naturopathie pour préserver sa santé, améliorer sa vitalité et développer son « mieux-être ». Martine Jacquelin a fait le choix de travailler avec de petits artisans français, voire régionaux. Vous trouverez chez 'Nature essentielle' : plantes biologiques, tisanes, huiles essentielles grands crus, hydrolats, élixirs de plantes fraîches, également en gélules ou compléments, des cosmétiques biologiques, huiles et produits d’hygiène…

Interview :

Martine, que conseilleriez-vous comme cure à l'automne ?

Traditionnellement, c'est la cure détox qui est recommandée car elle aide l'organisme à éliminer les déchets afin qu'il puisse ensuite combattre plus facilement les attaques virales durant la période hivernale. Par exemple : sève de bouleau, aubier de tilleul, bouillon blanc, frêne, sureau, fenouil, petite centaurée… La nature nous ouvre un choix important. À chacun sa plante, et c’est là que j’interviens afin d’aider à trouver la, ou les, plantes qui seront efficaces.

Mieux vaut prévenir que guérir...

En effet, ce qui est recommandé également, c'est de faire une cure préventive. Pour cela, la vitamine D, le magnésium et le zinc ont, tous trois, leur rôle à jouer, et surtout, privilégier une alimentation de saison, tout comme lutter contre la sédentarité. Il nous faut retrouver du bon sens dans nos habitudes mais malheureusement c'est parfois difficile car la vie que nous menons est souvent emplie de stress, tensions et déséquilibres qui soumettent quotidiennement notre corps à de nombreuses contraintes.

Quel serait le grand principe à suivre pour préserver au maximum sa santé ?

Manger moins, manger mieux et bouger plus, sans conteste. Le jeûne intermittent, chez beaucoup de personnes, peut être une aide. Il s'agit de jeûner pendant 15h, 1 fois par semaine par exemple ; cela peut se résumer à sauter un repas. Durant ce temps imparti au jeune, on laisse le tube digestif au repos. Il faut savoir que notre corps utilise beaucoup d'énergie à digérer, il va alors utiliser celle-ci autrement, notamment à « dépolluer » le corps de tous les déchets issus de la combustion de la nourriture, les résidus de médicaments et tout ce qui n’est pas naturel. Il semblerait également que le jeûne intermittent donne des résultats intéressants auprès notamment des personnes en surpoids ; une étude récente a permis de le démontrer.

Vous proposez également dans votre boutique des séances de Bol d’air Jacquier, pouvez-vous nous en rappeler le principe et les bienfaits apportés ?

Le bol d’air apporte une solution à la sous oxygénation cellulaire dont nous souffrons tous à des niveaux différents, entraînant fatigue, inflammation, trouble de la cognition (20% de l’oxygène est utilisé par notre cerveau), encrassage des cellules faisant le lit aux maladies. René Jacquier (chimiste) a trouvé dans les essences de résine de pin un outil efficace pour permettre aux cellules de mieux récupérer l’oxygène circulant dans le sang, beaucoup plus efficacement que l’oxygène seul. C’est une méthode unique et peu contraignante. L’oxygène est au cœur de nos processus vitaux. Recommandé pour asthmatique, sportif, étudiant, malade chronique ORL, personne en surpoids, fumeur, et en cas de fatigue, stress, troubles de la mémoire…

Nature essentielle, 17, rue Aux Fèvres à Chalon-sur-Saône - Mardi au jeudi 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, vendredi de 9h30 à 19h sans interruption et samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. www.naturo-sante-chalon.com

