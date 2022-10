23ème édition de la Paulée : L’influenceur Erwan du restaurant ‘Chez Erwan’ s’est confié à info-chalon

La photo du jour info-chalon.com

Programmé à 12 heures dans le programme de la fête de la fin des vendanges de la 23ème édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise, à 12h se déroulait sur la place Saint Pierre « L’apéro avec Erwan », l’influenceur du restaurant ‘Chez Erwan’ restaurateur au 37 millions de vues sur sa page Facebook dans la rubrique ‘C’est meilleur, quand c’est bon ! ».

Erwan qui accompagné de Laurent Cognard de la confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny a accepté de répondre à nos questions :

Erwan, est-ce la première fois que vous venez à Chalon-sur-Saône ?

E : Alors non ! Moi je connais Chalon-sur-Saône depuis longtemps. D’ailleurs il y a une petite année, on est venus faire un tournage ici sur le marché et ensuite on a été boire des vins chez Philippe Pascal au Cellier aux Moines à Givry. Chalon-sur-Saône pour moi, c’est mes premières vendanges en 1989, je viens sur la commune de Buxy chez un homme qui s’appelle Guy Pierre et là, je découvre les BGO, c'est-à-dire les ‘Bourgogne Grand Ordinaire’. A l’époque ils étaient 100% gamay et ils ne mettaient pas de pinot dedans et c’est comme cela que j’ai découvert le vin. Il faisait également une cuvée, je me souviens, un blanc où il faisait 2/3 de Montagny et 1/3 d’aligoté et il appelait cela la ‘Cuvée des Papes’ en faisant référence au Pape qui avait du passer dans ces années là, une fois encore c’est comme cela que j’ai découvert le vin. J’ai même failli ne pas repartir d’ici pour ne pas poursuivre mes études à l’Université et rester à Chalon pour faire du vin ! ».

Alors justement Erwan que vous inspire cette ambiance de la Paulée à Chalon-sur-Saône ?

E : Je trouve que la ville de Chalon-sur-Saône est fantastique. C’est une belle ville et cela, c’est déjà un vrai atout. Il y a aussi les vignerons qui sont là aux quatre coins des rues et je trouve cela très sympathique. Tu as aussi l’ambiance avec la musique, la fanfare, ‘son peps’, c’est drôle et en plus on a un temps magnifique donc c’est parfait. De plus j’ai été très bien accueilli par la Mairie qui s’est très bien occupé de moi, qui nous a donné des verres pour boire un coup, on a aussi les patrons des syndicats qui sont là, enfin tout va bien, très heureux d’être ici ! ».

J.P.B