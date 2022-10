Le rendez-vous était fixé au Port du Canal ce samedi matin de 8h à 10h avec des départs toutes les 15 minutes sur les deux parcours (le premier de 5,5 km « intra muros » et le second de 11,5 km avec une boucle sur la commune de Chaudenay).

Pour accueillir les participants, c’est l’association « Ailes aident » qui était présente pour collecter les entrées et les dons éventuels, et également remettre les t-shirts aux marcheurs.

A la fin des parcours, les organisateurs offraient une rose à tous les participants pour les féliciter.

Plusieurs groupes avaient fait le déplacement ce samedi matin pour participer à cette traditionnelle « Chagnotine ».

8 salariés de l’EHPAD « Les sources du Terron » à Santenay sont venus avec leurs enfants pour prendre le départ du circuit de 5,5 km :

« C’est Alexia qui fait partie de mon équipe et qui réside à Chagny qui a eu cette excellente idée, nous avons des collègues et des patients touchés par le cancer et c’est aujourd’hui un moyen pour nous de leur montrer tout notre soutien » a indiqué Marion, cadre de santé de l’Ehpad à Info Chalon.

Quant aux jeunes sapeurs-pompiers de Chagny c’est en courant qu’ils ont décidé de parcourir le circuit.

« 14 de nos jeunes sapeurs-pompiers ont participé à cette course, les deux absents de la section ont une bonne excuse puisqu’ils sont en train de passer leur brevet national de sapeurs-pompiers » a déclaré le caporal Luca Balzano, à l’initiative de la création de cette section jeunes sapeurs-pompiers, créée au mois de septembre dernier.

L’un des jeunes, blessé durant le parcours, a terminé la course porté par ses camarades : « il est impensable de laisser quelqu’un terminer la course seul, le but aujourd’hui c’est aussi de renforcer leur l’esprit de camaraderie » a indiqué le caporal Balzano, accompagné ce samedi matin par les sapeurs Gazen et Chaplin pour entourer l’équipe de JSP. (Jeunes Sapeurs-Pompiers)

Pour information, il est possible d’intégrer les JSP dès l’âge de 12 ans, pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser directement à la caserne de Chagny le samedi matin ou vous rendre sur leur page Facebook ici.

La « Chagnotine » a collecté cette année 1286€ auxquels s’ajoutent 400,65€ de dons, tous reversés à l’association « Ailes aident », association créée en 2016, visant à améliorer le quotidien des personnes atteintes du cancer en leur offrant des soins bien être telles que sophrologie, massage ou encore soins énergétiques.

Pour plus d’informations ou pour faire un don rendez-vous sur la page Facebook de l’association ici.

L’association « Ailes aident » remercient vivement l’ensemble des marcheurs, la municipalité de Chagny et les toute l’équipe de bénévoles mobilisés dans le cadre de cette marche Octobre Rose.



Amandine Cerrone.