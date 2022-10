AVIS DE DECS. -Monsieur Jacques MILLANVOIS

CHAMPFORGEUIL



Michelle MILLANVOIS,

son épouse ;

Patrick et Catherine,

Jean-Claude et Marinha,

ses fils et ses belles-filles ;

Pierre et Lucile,

ses petits-enfants ;

ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques MILLANVOIS

survenu le 8 octobre 2022,

à l'âge de 88 ans.

Comme il l'a souhaité, ses obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité familiale, le samedi 15

octobre 2022.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.