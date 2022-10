AVIS DE DECES - Monsieur Jean MAZOYER

GIVRY (PONCEY) - MARLY (57) - JERSEY CITY (USA) - SAINT-DÉSERT



Annick, son épouse ;

David et Véronique,

Marie-Line,

ses enfants ;

Vincent et Clément,

ses petits-fils ;

Lucette MAZOYER et

ses enfants ;

les familles DUTRION, CARLOT,

BARBIER et leurs enfants ;

ses beaux-frères et

belles-sœurs ;

neveux et nièces ;

Michelle LACROIX, sa cousine ;

tantes, oncle, cousins, cousines,

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MAZOYER

à l'âge de 77 ans.

Les obsèques auront lieu vendredi 21 octobre 2022 à 14h30 en l'église de Givry.

Les dons pour la recherche contre le cancer sont préférables aux fleurs.

Jean repose à la chambre funéraire de Buxy mercredi 19 et jeudi 20 octobre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son frère,

Guy

décédé en 2011 ;

et son papa,

Pierre

décédé en 2015.