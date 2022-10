Les salariés de Monoprix Chalon réclament une revalorisation salariale

70 % des salariés de la structure chalonnaise étaient à l'arrêt ce mardi, dans le cadre d'un mouvement de protestation, qui vise à une reconnaissance et surtout une revalorisation salariale. Les salaires, les primes... le sujet était clairement sur la table avec un "ras-le-bol générale" assumé par les salariés. Une opération qui se glisse dans un mouvement national visant l'ensemble des magasins Monoprix de France, qui depuis quelques jours ont entamé un bras de fer contre leur direction nationale.

Rien qu'à Chalon, la question des effectifs est pointée du doigt par les salariés. "En l'espace de deux ans, on a perdu 12 salariés non remplacés, avec une crise sanitaire qui a bon dos pour justifier l'injustifiable" dénoncent les salariés mobilisés en ce jour d'action syndicale. A l'échelle nationale, Monoprix a supprimé 3000 postes.

"On se doit d'être multi-tâches et ça devient inssuportables de courir dans tous les coins pour compenser la gestion de la direction, qui fait peser leurs décisions sur notre quotidien de salariés".

Au-delà de la question des effectifs, ce sont bien évidemment les questions salariales qui animent les débats internes. "Ca fait plus de 35 ans que je suis là et on se retrouve avec un salaire identique à celui d'un débutant" déplore une salariée, alors que d'autres évoquent "le gel des primes, le stress quotidien toujours plus pesant, la suppression des vigiles dans un contexte toujours plus tendu en centre-ville de Chalon".

Le Monoprix de Chalon qui compte 32 salariés a accueilli la clientèle de manière très partielle ce mardi.

Laurent Guillaumé