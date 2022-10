Exposition du club Instants Nature du Sud Chalonnais le weekend du 22 et 23 octobre 2022 de 10h00 à 18h00 à Varennes le Grand .

Communiqué de l'association

Nous sommes 9 membres à exposer, les thèmes sont variés :

Chenilles et papillons

A tire d'aile

Mammifères du Parc National des Forêts

La nature c'est vert

Ours de Slovénie

Grands échassiers de Bourgogne

Orchidées sauvages de Bourgogne

Ambiance Noir et Blanc et clair-obscur

Oiseaux de Camargue et sabot de Vénus

Entrée est gratuite

Loterie, vente de calendriers avec des photos réalisées par les membres du club, buvette et vente de gaufres

Le vendredi après-midi est réservé à la visite des scolaires de Varennes le Grand.