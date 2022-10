Nouveaux locaux pour L'En-Jeu : Le magasin de jeux par excellence :

A Chalon-sur- Saône : Question jeux, il n’y a pas mieux !

De 3 à 117 ans, toutes les nouveautés et les indémodables se trouvent à « L’En-Jeu ». Vous voulez trouver un grand nombre de jeux pour animer vos soirées, vos weekends, que ce soit des jeux de rôles, de plateau, de loisirs, cartes à collectionner, jeux de stratégie, de magie, cartes à jouer, jeux avec figurines ou jeux classiques adultes/enfants, toutes les idées pour partager des moments inoubliables sont à « L’En-Jeu » situé désormais 26 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône.

Dans une surface commerciale 2 fois plus grande et mieux aménagée, Laurent Garcia propriétaire du magasin et ses employés sauront vous faire découvrir les jeux phares de son commerce … mais aussi des petites trouvailles qui valent le détour. A quelques encablures de Noël, n’hésitez pas à pousser les portes de ce magasin et venez découvrir son nouvel univers.

Question jeux, pensez à « L’en-Jeu » !

« L’En-Jeu » 26 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône est ouvert le lundi et jeudi de 14 h à 19 h et le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10 h 12 h et de 14 h à 19 h. Tél 03 85 53 94 25, vous pouvez également contacter le site du magasin : https://www.lenjeu.fr

(publi-information)