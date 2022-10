Un nouveau souffle pour le Club de l'Île

Ce jeudi 20 octobre 2022, les membres du Club de l'Île accueillaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, John Guigue, adjoint au maire en charge de la relance du commerce et de l'animation, Maxime Ravenet, adjoint au maire en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, et Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique.

Et pour cause avait lieu l'inauguration des nouveaux locaux de cette association de 44 ans qui quitte la Maison du Comité de Quartier de L'Île d’Amour, Place Thévenin, pour le 40 Rue d'Uxelles, dans les anciens locaux de l'IFSI du Chalonnais.

Des locaux qu'ils partageront avec d'autres associations comme le Photo-Club Nicéphore Niépce dont le président, Patrick Bailly, était présent.

À cette occasion, Jean-Marc Jullien, le président du Club de l'Île, a reçu symboliquement les clés des lieux de la part du maire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati