L’Association Musique/Pluriel en assemblée générale ordinaire au Château de la Loyère.

L’assemblée générale, en présence d’une trentaine de membres, s’est déroulée le 15 octobre 2022. La secrétaire Solange Bert a énoncé l’ordre du jour de cette séance avant de passer la parole au président Michel Hubert.

Le président a présenté son rapport moral sur l’année écoulée, précisant en préambule : « La présence ce soir de Monsieur Ravenet, adjoint en charge du monde associatif, est un gage de reconnaissance, je ferai court pour qu’il puisse s’exprimer au nom de la collectivité ». Monsieur Ravenet était présent en début de séance mais il a dû partir, appelé en d’autre lieu.

Le président a rappelé aux membres présents la devise de l’association : « du chant partout et pour tous ».

Musique Pluriel avec ses 8 salariés est, comme bon nombre d’associations dans le même cas, devenue une véritable entreprise qui se décline en 5 ateliers enfants et adultes, plus des ateliers ponctuels, plus des concerts achetés ou auto-produits, des spectacles,…

L’association, a fait remarquer le président, garde une certaine dynamique, sans jamais avoir baissé les bras malgré les difficultés rencontrées depuis 2019. La dynamique, ce sont les cheffes qui l’on apportée en s’adaptant en permanence, le CA qui a été en recherche de solutions, les commissions qui ont organisé des évènements et spectacles et les adhérents toujours présents.

Le président a fait le point sur l’année et énoncé quelques loupés ou annulations de participation, pourtant dans l’ensemble le bilan est resté extrêmement positif avec de belles actions et beaux concerts…

Il a adressé ses remerciements aux 60 bénévoles des 3 associations partenaires qui les ont aidés pendant le spectacle Cyclopédie (La retraite sportive, les rondes de nuits et Vélos sur Saône), de même qu’aux 8 bénévoles de la chorale de Genouilly qui ont encadré la balade chantée à Bissy sous Fley. Des remerciements aussi en direction de la ville de Chalon sur Saône pour les aides apportées.

Dans sa conclusion, il a brossé le schéma de la situation actuelle, pandémie, guerre, crise énergétique, tout ce qui va impacter les associations dans l’avenir et pour rester optimiste : « Nous rêvons d’un pôle culturel chalonnais pour les pratiques amateurs avec des salles de travail, et rêvons jusqu’au bout, soyons fous, avec une vraie salle de spectacle pour que l’on puisse s’y produire. » « Il faut rester petit pour voir grand ».

La secrétaire Solange Bert a présenté les activités de l’année, les commissions et leur rôle, les différents ateliers, les grands projets (Zikado, Récréassons, cyclopédies nocturnes,…), les concerts…, les membres du conseil d’administration et elle a fait appel aux candidats potentiels qui souhaiteraient entrer dans le CA. Renouvellement et élection du CA en fin d’AG.

La partie financière de l’association a été présentée par la trésorière Claude Tisserand. Un bilan financier accusant un certain déficit essentiellement dû au projet Cyclopédie, évènement pour fêter les 50 ans dont le but était de ne pas faire payer les gens pour les différentes représentations. Un déficit totalement assumé par les membres du CA, des adhérents et des cheffes de chœur, porteurs du projet.

Le chef de chœur Robin Limoges étant absent, Catherine Faure, Barbara Trojani et Marie Fraschina ont parlé des divers ateliers et projets.

La parole a ensuite été passée à Patrice Schaal représentant le président de l’USMC. Il a fait une rapide présentation de l’USMC (son rôle, le nombre d’adhérents…). Il a évoqué les problèmes liés au manque de salles et surtout la problématique du chauffage les week-ends pour cet hiver.

Les membres du CA sont : Michel Hubert, Rémi Paccaud, André Boucher, Christian Bert, Claude Tisserand. Jakcline Buisse, Laurence Baty, Solange Bert. Le CA se réunira le 9 novembre pour élire le bureau.

C.Cléaux