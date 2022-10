On a dépassé les 300 personnes au rassemblement pour la marche rose à Châtenoy le Royal.

Il est de tradition dans la commune de Châtenoy le Royal, de consacrer un mercredi après-midi du mois d’octobre à une marche rose, moment aussi privilégié pour l’information et la sensibilisation de la population sur le cancer du sein. Ce n’est pas seulement faire une marche ou une action, c’est mettre plus particulièrement un accent sur la possibilité de rencontrer les professionnels de santé présents et les associations qui œuvrent pour aider les femmes atteintes du cancer du sein.

Les associations Toujours femme, Cora Saône, La Ligue contre le cancer, les enfants du collège Jean Villard avec le Rotary, les infirmières de la maison de santé de Châtenoy et St Rémy, le CCAS de la commune, Vincent Bergeret maire de la commune, Françoise Vaillant conseillère départementale, les élus et Multi Gym le partenaire indissociable du CCAS dans cette action, la chapelière "Chapeau Ele-gants étaient là, rassemblés avec une foule d’anonymes, de membres d’associations sportives, culturelles de Châtenoy, tous dans un même élan pour montrer que plus on est nombreux, plus on se sent soutenu et fort contre la maladie. Pour ceux et celles qui avaient oublié de mettre du rose, il y avait de quoi trouver son bonheur aux différents stands des associations.

La recherche avance mais de trop nombreuses personnes sont encore touchées par le cancer qu’il soit du sein, du colon, de la prostate et autres… Octobre rose permet, comme d’autres actions, de collecter des fonds pour aider la recherche, les aidants, les malades.

Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal a fait un petit discours et il a remercié toutes les associations pour leur implication, les agents du CCAS et de la commune ainsi que toutes les personnes présentes pour ces marches de solidarité.

Les enfants du centre de loisirs de l’Arc en Ciel ont participé à leur manière en Chanson.

Un échauffement en musique pour bien se préparer à parcourir les quelques kms de marche.

Entre 300 et 350 personnes ce mercredi 19 octobre pour les deux marches, une de 8 km et une de 3 km tracées, balisées au travers de la commune, balades encadrées par les policiers municipaux de Châtenoy.

Au retour des 2 circuits, les marcheurs et les marcheuses ont pu reprendre des forces avec les biscuits, les chouquettes et les boissons proposés et servis par les agents du CCAS et les élues. Le goûter était offert par l’atelier du Goût et Carrefour Market.

Emilie Gey, de Châtenoy et membre de l’association Toujours Femme, a proposé aux enfants de la barba papa rose.

Marcher c'est bien mais se faire dépister c'est mieux !

C.Cléaux