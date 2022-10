On parle Electromobilité à Saint Rémy avec l’inauguration de la borne de rechargement rue Auguste Martin.

C’est rue Auguste Martin devant l’Hôtel "le Saint Rémy" que le SYDESL et la mairie ont décidé d’installer une borne de rechargement pour les véhicules électriques.

Le mardi 18 octobre 2022, Jean Sainson, président du SYDESL, Claude Menella vice-président du SYDESL et Florence Plissonnier maire de Saint Rémy et Conseillère départementale ont procédé à l’inauguration de la nouvelle borne de recharge pour véhicules électriques en présence d’élus et des gérants de l’hôtel.

Judicieusement positionnée, c’est un atout de plus pour l’hôtel. Cette borne comprend 2 stations de recharge et une prise classique. 80% du coût a été supporté par le SYDESL avec un reste à charge pour la commune de 1500 €, sans compter les aménagements qui ont été nécessaires au niveau des massifs de fleurs. Les travaux et la pose de la borne ont été confiés à l’entreprise CITEOS ainsi que la maintenance.

L’installation de cette borne fait partie du réseau public de recharge électrique porté par le SYDESL à l’échelle de la Saône & Loire. Une cinquantaine de bornes sont en service et une trentaine sont en cours de déploiement pour mailler le territoire départemental d’ici fin 2022. Actuellement 8 départements de Bourgogne Franche-Comté sont pourvus de ce type de borne.

Pour recharger son véhicule, c’est facile ! Tout le monde peut accéder au réseau public de recharge électrique. Pour faciliter l’utilisation des bornes, le SYDESL a fait le choix de proposer pour chaque équipement les trois possibilités d’accès et de règlement : avec carte bleue sans contact ou avec badge et abonnement ou en flashant un QR code avec son smartphone.

Un site Internet est mis en ligne pour permettre aux usagers d’utiliser les bornes :

https://territoiredenergie-bourgogne-franche-comte.freshmile.com/

C.Cléaux