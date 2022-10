Marchons ! Marchons tous en rose à Champforgeuil, c’était dimanche 23 octobre 2022.

Comme dans beaucoup de communes, le CCAS de Champforgeuil, en partenariat avec la municipalité, a organisé un jour pour faire de la sensibilisation et de l’information sur le cancer du sein.

Marielle Pageaut directrice du CCAS, les bénévoles des associations Toujours femme, Cora Saône, La ligue contre le cancer, Lydie Philippon de Chapeaux Elé-gants, étaient dans la cour du parc communal pour accueillir les participants aux marches concoctées par les animateurs du centre de loisirs. Madame le maire Annie Sassignol était présente, elle s’est arrêtée aux différents stands pour saluer les bénévoles des associations.

Deux marches, une de 8 km et une de 3 km, totalement libres, il suffisait de suivre les fléchages, pas de départ en groupe, chacun partait quand il voulait.

Certains et certaines sont venus déguisés, cheveux bleu blanc rouge ou encore ensemble bermuda et franges, histoire de donner un peu de joie lors de cette matinée, l’important étant de participer, de porter du rose et d’apporter son soutien à ceux et celles qui se battent pour cette cause.

Pour cette journée et les autres actions menées, les fonds seront reversés aux associations qui sont là pour aider les femmes touchées par ce fléau.

C.Cléaux