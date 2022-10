La grande collecte Mon Sang Pour Les Autres revient ce jeudi 3 novembre au Clos Bourguignon

Une date inhabituelle qui devrait devenir désormais courante, car les organisateurs, à savoir les rotary-clubs Chalon Bourgogne-Niépce et Chalon Saint-Vincent, l’inner wheel club Chalon, l’Amicale pour le don de sang bénévole de Chalon et l’EFS (Etablissement Français du Sang) - Maison du don de Chalon ont souhaité réaliser à présent deux collectes par année, l’une au printemps et l’autre à l’automne.

Une présentation par Monsieur le Maire

Et pour cette grande première automnale, qui aura lieu ce jeudi 3 novembre, de 13 heures à 18 heures, au Clos Bourguignon à Chalon, Gilles Platret a tenu à venir lui-même présenter aux médias cette belle opération de solidarité et de générosité. Il faut dire que le maire de la ville, comme l’a rappelé Claude Mennella, membre de la commission d’organisation, a été une des premières personnes à donner son sang lors du premier rendez-vous en 2017.

Un « point presse » auquel assistaient notamment Bruno Legourd, adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Pierre Carlot, conseiller municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Florence Grosso, présidente, Michèle Tarrit-Lotton, présidente élue, et Danièle Pierre-Guy, past-présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent, Audrey Delaunoy, secrétaire du Rotary Chalon Bourgogne Niépce et responsable de la commission d’organisation, Chantal Humbert, présidente, et Michèle Grandin, membre d’Inner Wheel Chalon, et Annick Reviron, présidente de l’Amicale pour le don de sang bénévole de Chalon.

« Le soutien d’une cause juste »

Dans ses propos Gilles Platret a souligné que le choix du salon d’honneur de l’hôtel de ville pour tenir la conférence de presse n’était pas anodin. Un choix qui procure toute la solennité voulue à un geste primordial : le don de sang. Et le premier édile de Chalon d’ajouter « Les besoins sont toujours aussi pressants. Lorsqu’on donne son sang, c’est soi-même qu’on protège. Cela dure quarante minutes, c’est rien dès que l’on sait que cela va sauver une vie ». Gilles Platret n’a pas manqué non plus de rappeler que la Ville de Chalon était derrière les organisateurs depuis le début en 2017 et apportait son soutien à une cause qu’elle estime juste.

En une heure sauver trois vies

Appelée à prendre la parole, Delphine Molières, cadre administratif de l’EFS Chalon, a fait remarquer « Donner son sang est un acte généreux et citoyen qui contribue à soigner tous les ans près d’un million de patients en France et 26 000 en Bourgogne-Franche-Comté. En France plus d’un tiers des transfusions sanguines réalisées chaque année sont destinées à des malades atteints de cancer ».

Sachez qu’en une heure vous pouvez sauver trois vies, que la durée d’existence des produits sanguins est limitée (42 jours pour les globules rouges), et que l’EFS affiche encore un déficit de 7% de nouveaux donneurs.

Vous voulez faire partie de ces nouveaux donneurs. Il vous suffit de satisfaire aux quatre critères suivants : avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, se sentir en forme et être muni d’une pièce d’identité. Il est conseillé, avant de venir à la collecte, de faire le test d’éligibilité sur le site ou l’appli Don de sang, afin d’écarter les contre-indications les plus courantes (opération, tatouage, dentiste...), qui sont souvent temporaires et nécessitent juste de reporter le rendez-vous. Et pour participer à la sixième édition de Mon Sang Pour Les Autres - en raison du Covid 19 il n’y en a pas eu en 2020 - il faut tout simplement s’inscrire, via le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



Avant toutes les précisions données par la représentante de l’EFS Chalon, Claude Mennella avait rappelé que Mon Sang Pour Les Autres était une action nationale lancée par le Rotary à Toulouse en 1998. Depuis cette date près de 500 000 donneurs, dont un cinquième de primo-donneurs, ont effectué le geste qui sauve dans plus de 120 villes en France et en Afrique francophone. Et pour ce qui est de Chalon quelque 800 donneurs ont été accueillis depuis 2017, dont près de 200 primo-donneurs. Alors, pourquoi pas vous jeudi prochain...

Gabriel-Henri THEULOT