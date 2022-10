La forêt et les finances, principaux thèmes du conseil municipal de Givry du 24 octobre

En guise d'introduction, le maire Sébastien Ragot a rappelé à la mémoire de l'assemblée les décès de Lilian Theurot, ancien conseiller en charge de la culture et des sports sous la mandature de Daniel Villeret, ainsi que de Maurice Moreau, maire « profondément dévoué à sa commune » de 1985 à 2001, et adressé à leur famille respective toutes les condoléances de la municipalité.

Une fois les deux précédents procès-verbaux de séance approuvés et après avoir porté connaissance de divers marchés publics, dont le MAPA avec la Caisse d'Épargne et la rénovation de la toiture de la mairie en ardoise par l'entreprise chalonnaise Bruno pour un budget de 60 000 €, le maire a laissé son adjointe Marie-Noëlle Le Carrer aborder le sujet des règlements intérieurs des salles municipales. Pas de changements majeurs mais une rationalisation des règles relatives au bon entretien (propreté, dégradations, sécurité) par les divers usagers, qu'ils soient simples particuliers, employés municipaux ou associations.

Côté organisation politique, Laurence Gillet a été déchargée de sa délégation à la vie associative et culturelle tout en restant conseillère, et est remplacée par Aurélie Zimmermann-Vaxivière, qui, en cette qualité, est également nommée déléguée au conseil d'administration de l'école de musique de la fanfare municipale.

Nouvelle commission forêt, et affouages 2023

Afin de traiter les dossiers du très boisé territoire givrotin, a été spécifiquement créée une commission Forêt et Environnement : présidée de droit par le maire, elle compte cinq membres, dont Emmanuel Vial, Jean-Pierre Thuot et Rémy Cordonnier (avec Jean Lanni, Baptiste Nugues et Laurent Fray en suppléants) et Luc Pomparot en représentant de l'opposition.

Remerciant de la création de cette nouvelle commission, le rapporteur Emmanuel Vial a longuement énuméré les différentes parcelles et surfaces ouvertes à la coupe afin de réaliser un bénéfice. Celles-ci concernent en partie l'accord conclu plus tôt dans l'été avec l'ONF, permettant de valoriser le plus possible des arbres à risque d'incendie ou de maladie, plutôt que de les laisser pourrir sur pied et d'engager des frais d'abattage.

L'occasion pour M. le Maire de rappeler que les Givrotins ont, contrairement à bien d'autres communes, un droit de bois hérité de l'ancien régime et du système des biens communs, déplorant cependant la baisse drastique du nombre d'affouagistes, une tendance qui pourrait néanmoins s'inverser avec la crise énergétique qui se profile, le feu de cheminée étant un moyen bon marché (et pas désagréable) de se chauffer.

Place aux finances

Martin Ducret, rapporteur de cette commission, a débuté sa prise de parole avec le sujet des participations scolaires. Il se trouve que les communes participent financièrement à l'éducation des enfants en école maternelle et élémentaire, vivant sur leur territoire mais scolarisés ailleurs, par un système de réciprocité. Cela concerne ainsi une vingtaine d'enfants à Givry, qui, à l'instar des autres communes du Grand Chalon, s'est alignée sur un montant de 156 euros par an et par élève.

Autre sujet, les taxes et produits irrécouvrables, avec une perte de 739,12 € supportée par la ville de Givry : outre des loyers, des locations de salle municipale et des droits de place pour le marché dominical, il s'agit très largement de dépenses de loisirs et de périscolaire, c'est à dire de garderie et de cantine non-payées, pour un montant de presque 644 €.

Vient ensuite un dossier éminemment plus technique, dont Info-Chalon vous épargnera le méandre d'explications, celui de l'adoption du Règlement Budgétaire et Financier 2023-2026 (nomenclature « M57 »). Il s'agit principalement de renforcer le cadre dans lequel la municipalité gère sa trésorerie, ses moyens de financement et ses dépenses.

Dans la même veine, la municipalité a demandé une autorisation d'emprunt, ayant besoin de plus d'1,6 millions d'euros pour financer les travaux non-subventionnés et payer les factures à venir d'ici au vote du budget 2023. Or, les taux d'intérêts bancaires remontant à vue d'œil, le maire a pris les devants en proposant de boucler un emprunt de 900 000 € à un taux de 2,31% sur 15 ans auprès du Crédit Mutuel. Soit beaucoup moins que chez les banques concurrentes. Exceptionnellement, le groupe de la minorité municipale a exprimé cinq oppositions.

Questions relatives au personnel

Dossier suivi par la première adjointe Magali Barraut, la rémunération des heures d'études et de surveillance de l'école Lucie-Aubrac, où la professeur des écoles Sylvie Brechot propose ses services les lundis et jeudis soirs, a été réévaluée au taux horaire maximum légal de 22,34 € (études) et 11,91 € (surveillance).

Enfin, quelques changements administratifs parmi les employés municipaux, dont le policier municipal Pascal Jannet qui souhaite évoluer vers un poste d'agent technique, ainsi que la création d'un poste de maintenance à temps partiel (8h/semaine) à la résidence des Sept-Fontaines.



Attention, ces sujets ont ici été traités par thème et non nécessairement de manière chronologique. Pour davantage d'informations, la mairie met à disposition des citoyens les comptes-rendus et documents annexes sur son site web.