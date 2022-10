Association Sportive de Châtenoy-le-Royal : le bilan de la saison écoulée

« Notre première action de la saison dernière a été de continuer à faire vivre le club avec passion et justesse dans tous les domaines » a confié Jean-Christophe Frédéric, président de l’Association Sportive de Châtenoy-le-Royal, au début de son rapport moral prononcé lors de l’assemblée générale 2022 du club de football châtenoyen.

Une réunion qui s’est tenue ce samedi matin pour la seconde fois à la salle Albert Cottet, au complexe sportif du Treffort, en présence de Vincent Bergeret, conseiller départemental maire de Châtenoy-le-Royal, Henri Lombard, adjoint chargé des affaires sportives, et Jean Marc De Micheli, président de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy-le-Royal.

352 licenciés en 2021-2022

En dépit de contraintes sanitaires provoquées encore par l’épidémie de Covid 19, le président Frédéric et sa dynamique équipe sont parvenus à tenir l’objectif qu’ils s’étaient fixés.

L’ASCR s’est en effet alignée au départ de la saison 2021-2022 avec 352 licenciés, dont 193 joueurs et 103 joueuses. Soit au total environ 25 équipes. Cent quatre-vingt treize joueurs, à savoir cinquante-neuf U9 à U11, vingt neuf U12-U13, trente-six U14-U15, trente U16 à U19 et trente-neuf seniors. Et donc cent trois joueuses - ce qui fait de l’ASCR une des plus grosses structures féminines de la région - parmi lesquelles vingt-neuf U9 à U11, vingt-sept U12 à U15, onze U16 à U18 et trente-six seniors. Sans compter vingt dirigeants et six dirigeantes, quatre arbitres, cinq licences techniques régionales, sept éducateurs fédéraux et quatorze foot loisirs et volontaires.

Un bilan sportif positif

Chez les garçons le bilan sportif est positif avec notamment le maintien des deux équipes seniors. La A en Régionale 3 et la B en Départementale 2. A noter aussi les bons résultats des U13A, tant en championnat qu’en coupe, et l’accession des U15 à la 2e phase de l’intersecteur.

Du côté des filles les deux équipes seniors à 11 ont joué le haut du tableau, la A en Régionale 1 et la B en Régionale 2. Faisant de l’ASCR un des rares clubs de Bourgogne-Franche-Comté à présenter deux formations à pareil niveau. Une performance qu’il fallait signaler... Quant aux U15, elles sont devenues championnes de Saône-et-Loire après un parcours ponctué de seulement une défaite. N’oublions pas non plus la section du collège Louis Aragon qui a remporté le titre départemental des sections sportives.

Des actions éducatives proposées aux jeunes

« Mais notre formation châtenoyenne n’est pas que sportive. Nous avons pour objectif de surtout former de bons jeunes hommes et de bonnes jeunes filles par l’intermédiaire d’actions éducatives qui prennent de plus en plus de place dans la vie du club » a souligné Jean-Christophe Frédéric, qui présentait aussi le rapport d’activités. Le 21 mai dernier une trentaine d’U7, U13 et U15 a ainsi participé à la journée citoyenne de la commune. Et chaque mercredi après-midi des U18 animent des séances d’entraînement de l’école de foot.

Sur le plan extrasportif l’ASCR a organisé un vide-greniers le lundi de Pâques, l’exposition Playmobil les 30 avril et 1er mai, les finales des coupes départementales seniors le 5 juin, le challenge Solène Durand le 11 juin et la Fête du foot le 12 juin. Une fin de saison particulièrement chargée en événements, la première partie ayant été impactée une fois de plus par la crise sanitaire avec les annulations successives du vide-greniers d’été et de la soirée dansante.

Un manque de bénévoles

Dans son rapport moral le président Frédéric n’a pas manqué de faire état du manque de bénévoles. « Comme cela est présenté à toutes les assemblées générales nous sommes trop peu nombreux à assurer toutes les tâches de gestion de notre association. Beaucoup de projets ou sujets sont laissés de côté par manque de notre temps à nous les quelques membres du comité de direction. Beaucoup trop de parents, joueurs, joueuses, ne connaisse pas la vie du club. Et semble ne pas penser que la plupart de ces dirigeants sont des bénévoles au club mais des salariés dans la vie de tous les jours. Certaines compétences notamment dans le sponsoring et la communication seraient pourtant très utiles au développement du club ». Même si cela aurait tendance à aller mieux du côté des parents un appel est lancé à tous ceux et toutes celles qui voudraient consacrer quelques heures au fonctionnement de l’ASCR.

Et pourquoi pas en tant qu’éducateur. Car comme l’a signalé Jean-Christophe Frédéric « Cette saison dernière, le manque d’éducateurs a été dramatique. Nous avons dû renoncer à engager des équipes de jeunes, seulement par manque d’éducateurs. Des résidents de Châtenoy ne peuvent pas faire du football, car nous ne sommes pas en mesure de les encadrer. Cela reste un des gros points négatifs du club ».

Le renouvellement du terrain synthétique

Reste le problème du renouvellement du terrain synthétique. « Cela devient très pénalisant et dangereux : de plus en plus d’accidents traumatiques arrivent » a indiqué le président Frédéric, se tournant vers le maire de Châtenoy-le-Royal. « J’espère qu’on pourra mettre rapidement au budget le terrain synthétique, mais cela représente un investissement important » a précisé Vincent Bergeret. Lequel a également évoqué, avant de souhaiter « une très belle saison » au club châtenoyen, la crise énergétique actuelle. « Nous allons prochainement inviter toutes les associations de la commune pour réfléchir sur la question ».

Prenant à son tour la parole, Henri Lombard a fait observer que dans toute la région l’ASCR était un club reconnu pour son travail et pour son sérieux. Avant que Jean-Marc De Micheli ne rappelle qu’un médecin était à la disposition des joueurs et des joueuses au centre médico-sportif pour un suivi médical et que l’OMS pouvait aider les associations à mettre en place un projet sportif ou extrasportif grâce à des fonds alloués par la Fédération nationale des offices municipaux du sport.

Enfin à noter qu’Isabelle Carrasco et Frédéric Comeau font leur entrée au sein du conseil d’administration de l’ASCR, qui élira son bureau 2022-2023 le 7 novembre prochain.

Gabriel-Henri THEULOT