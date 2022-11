AVIS DE DECES - Monsieur Armando DIAS DA SILVA

GERGY - PORTUGAL



Maria, son épouse ;

Maria Nathalie et Antonio, Sonia Cécile et Stéphane, ses filles et leurs conjoints ;

Ruben et Béatrice, son petit-fils et sa conjointe ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Armando DIAS DA SILVA

survenu le 31 octobre 2022,

à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le samedi 5 novembre 2022, à 15 heures, en l'église de Gergy.

Fleurs et plaques.

Armando repose à la chambre funéraire ROC ECLERC de Saint-Remy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.