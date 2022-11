Elections municipales du 13 novembre 2022 à Crissey, rencontre avec Pascal Boulling tête de liste de "Pour Crissey, continuons ensemble".

Pascal Boulling et ses colistiers, dont les 15 anciens élus, sont très mobilisés en vue du premier scrutin dimanche 13 novembre 2022. Leur devise : « Définissons ensemble l’avenir de notre commune et de ses habitants »

L’équipe candidate avec comme slogan Pour Crissey, Continuons ensemble est constituée des 16 conseillers restants de l’ancienne municipalité renforcée d’Emmanuelle Francin, Agnès Grenot et Carlos Machado, plus deux personnes pour pallier à d’éventuels départs : Emilie Petiot et Thierry Chignard.

« C’est sans aucune difficulté que la liste s’est constituée, les personnes que j’ai rencontrées m’ont dit oui. J’étais assez optimiste parce que les gens de Crissey sont prêts à travailler au profit de la collectivité. L’équipe restante est toujours aussi motivée et les trois nouveaux de la liste sont déjà bien impliqués dans la vie associative de la commune (CCAS, Comité de jumelage, Amicale inter villages…) » nous confiait Pascal Boulling.

La tête de liste et ancien élu a expliqué que le bilan des années passées à la mairie est plutôt positif d’après l’étude menée par la banque des territoires avec une durée de désendettement à 4 ans (la moyenne nationale pour des communes de même taille est de 3,7 ans), la dette passerait en 2024 à – 60 000 € et en 2026 à – 73 000 € ce qui renforcera la capacité d’investissements. Il est certain que ces supputations risquent d’être revues avec l’augmentation des coûts des énergies. Toutefois, ils ont bien l’intention d’être vigilants sur l’imposition appliquée aux habitants.

Les grandes priorités seront celles sur le vieillissement de la population, les besoins pour les ados, les familles monoparentales, les investissements d’équipements sportifs, les aménagements de voirie et de vidéo protection…

« Chaque conseiller aura sa place dans la répartition des tâches à accomplir au niveau du conseil pour servir les administrés, il y aura des élus référents. Je tiendrais des permanences pour recevoir les habitants, de même que j’irai à leur rencontre, le but c’est le maire au contact. Les premières sont déjà définies dans le cadre de la campagne électorale, un échange convivial.

Elles se tiendront dans l’ancienne salle de restauration scolaire :

Le mardi 8 novembre de 14h00 à 16h00,

Le mercredi 9 novembre de 18h00 à 20h00,

Le jeudi 10 novembre de 10h00 à 12h00 » a conclu Pascal Boulling.

Les colistiers de "Pour Crissey, continuons ensemble"

C. Cléaux