Villeneuve (suisse) : La famille Diserens (viticulteur champion du monde de Syrah et chasselas) accueille les champions de pétanque du Bouchon d’Or

Du beau monde pour une dégustation et un repas de fête avant le début du concours. Le photoreportage info-chalon.com !

Les organisateurs de la 31e édition du concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux avaient organisé en l’honneur de leurs invités composés de nombreux Champions de pétanque une petite surprise avec une dégustation-repas au Domaine des Moines à Villeneuve (Suisse) où le vigneron Norbert et son fils Serge Diserens sont champions du monde en 2016 en représentant la Suisse avec leur vin une Syrah valaisanne ‘Terra Solis’ de millésime 2012 parmi 23 pays concurrents et 374 vins représentés et dernièrement en 2022 couronné d’un nouveau titre mondial pour son chasselas.

En effet Serge Diserens, le vigneron vaudois qui vient d’une famille de vignerons depuis 1891, vient de récidiver le 24 juin 2022 à Aigle dans le Chablais Vaudois, en décrochant le titre de Champion du Monde en catégorie « Jeune Millésime » en présentant son ‘Chasselas Les Moines’ qu’il produit.Le viticulteur suisse s’impose face à 522 concurrents venus du monde entier et après délibération d’un jury de 97 dégustateurs dont la moitié d’étrangers.



Dans une grande convivialité les champions de pétanque ont partagé ce moment de détente qui leur était offert avant de retrouver le boulodrome de Montreux.



