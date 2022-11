Peter de Beauty Live, le coiffeur prisé de la diaspora africaine de Chalon-sur-Saône

Côté coiffure, preuve qu'il y a rien de mieux que le bouche-à-oreille. Depuis un an que ce Nigérian de 29 ans travaille chez Beauty Live, 80 M2 de produits cosmétiques au service de la beauté noire et métissée (mais pas que!), on vient parfois de loin pour passer entre ses mains expertes. Plus de détails avec Info Chalon.

«Il sait me mettre à l'aise et s'adapte réellement au client. J'apprécie vraiment Peter, quelqu'un de calme et d'efficace», nous dit Ernest, un jeune qui travaille dans la finance et qui se fait couper les cheveux au moins deux fois par mois.

Il n'y a pas mieux qu'un client fidèle pour parler de Peter, 29 ans, originaie de Benin City, capitale de l'État d'Edo, au sud du Nigeria, le coiffeur de Beuty, au 5 de la rue Docteur Mauchamp, une adresse qui tient à la fois lieu de salon de coiffure mixte et de boutique proposant des produits cosmétiques et tout ce qui attrait à la coiffure afro, de la brillantine à la perruque en passant par le masque capillaire ou le soin nourrissant; le tout à deux pas du centre-ville.

«Depuis un an qu'il travaille chez Beauty Live, Peter est vraiment un employé modèle. Il est très effica et prisé dans la diaspora. On sent qu'il aime vraiment son métier et qu'il aime à satisfaire sa clientèle», ajoute à son tour, Bianca, la gérante.

On vient parfois d'au-delà du département pour se faire couper les cheveux par Peter, qui a su se constituer une clentèle fidèle qui ne jure que par lui.

Comme Espérand qui veut se faire beau pour aller à l'église ce dimanche, le petit Adane pour la rentrée ou encore Saïd, Mohamed et Himidia, trois lycéens qui ne jurent que par ce coiffeur talentueux.

Le meilleur conseil que l'on puisse vous donner est de prendre rendez-vous car, victime de son succès, il faut parfois s'armer de patience pour passer entre ses mains expertes.

Mais ne vous y trompez pas, Peter ne coiffe pas qu'au sein de la diaspora africaine et afro-descendante et aussi bien les hommes que les femmes.

Beauty Live est ouvert à tous du lundi au samedi de 9 heures à 18 heures, du lundi au jeudi, et de 9 heures à 19 heures, le vendredi et le samedi.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 07 67 70 49 30 / [email protected]

Page Facebook : Beauty live by vk

Instagram : beauty.live71

Snapchat : beauty.live71