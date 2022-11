Du théâtre à l'Espace des Arts avec 'A la vie !'

Jouer à mourir ou visiter la grande galerie des morts sur scène, quoi de plus jouissif ?

Dans ce spectacle, Élise Chatauret nous fait rire, nous touche et nous interpelle, ce qui est loin d’être évident lorsque l’on aborde le thème de la mort au théâtre.

Après des mois d’enquête en hôpital et en centre d’éthique clinique, elle a écrit et mis en scène un sujet intime, politique, universel, toujours polémique et parfois tabou.

Jouer à mourir ou visiter la grande galerie des morts sur scène, quoi de plus jouissif? Surtout lorsque les cinq comédiens n’hésitent pas à délirer, s’aventurant parfois dans un style burlesque… Et puis, l’on s’interroge : la mort est-elle une affaire de décision personnelle ? Qui choisit le moment du grand saut ? Que signifie « c’est fini » ? Des questions rebattues chaque jour dans les couloirs des soins intensifs par les médecins, les familles et les patients, qu’Élise Chatauret porte sur les planches.

Un plateau de théâtre pour conjurer le sort, affronter ses démons et mieux goûter à la vie !

