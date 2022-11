‘Kraft’ la boutique référence des magasins de décoration 100% française

Venez découvrir toute une gamme d’objets design

Ouvert en décembre 2021, c’est une très jolie boutique d’art et de décoration qui est installée 14 rue du Pont à Chalon-sur-Saône dans les anciens locaux du magasin d’habillage pour enfants chez Z.

La boutique ‘Kraft’ dont le siège est installé à Chartres, vous propose des objets design d’intérieur à offrir ou à s’offrir, gadgets, bougies, vases, fleurs séchées, jeux, cadeaux… mais également des produits de bien-être.

A l’intérieur, vous découvrirez tout ce qu’il vous faut pour un intérieur chic et cosy. Décorations, luminaires, accessoires, tableaux… tendance, décalé, urbain, bohème chic… il y en a pour tous les goûts.

Sur place, Claire, la gérante du magasin saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances mais aussi vous offrira des conseils personnalisés par rapport à vos souhaits et les couleurs de votre intérieur.

Venez découvrir des cadeaux tous plus originaux les uns que les autres dont 100 % sont fabriqués en France et vous sont proposés à des petits prix malins.

Ce magasin est ouvert du mardi au dimanche de 10 H à 13 H 30 et de 14 heures à 18 heures 45 renseignements : Tél 03 85 45 57 61.