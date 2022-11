Atelier et échange avec le co-directeur de la Compagnie Babel au lycée Émiland Gauthey

Lundi 5 novembre, le dramaturge rencontrait les élèves de terminale Métiers de la mode qui assisteront ce soir au spectacle «À la Vie !». Plus de détails avec Info Chalon.

L'atelier et échange avec Thomas Pondevie a eu lieu au lycée Émiland Gauthey, en présence de Miguel Fernandes de l'Espace des Arts et Khedidja Thibert, professeur de lettes et histoire.

Il s'agissait d'une mise en condition du Centre d'éthique clinique (CEC), organisme qui apporte une aide en cas de décision médicale «éthiquement» difficile. Il est à la disposition des patients, de leurs proches, des médecins et des équipes soignantes. Son avis est uniquement consultatif.

Le matin, le dramaturge a rencontré les élèves de l'IFSI du Chalonnais pour un échange sur le processus de création.

Après «Ce qui demeure», consacré à la mémoire des anciens, et «Saint-Félix», enquête sur un hameau français, la Compagnie Babel vous donne rendez-vous à l'Espace des Arts ce mardi 8 et mercredi 9 novembre à 20 heures pour «À la Vie !», son dernier spectacle qui prend comme nouveau terrain d'investigation un sujet intime, politique, universel, toujours polémique et parfois tabou : celui du passage de la vie à la mort.

