Les écologistes de Bourgogne-Franche comté apportent leurs soutiens au mouvement de résistance citoyenne dans l’Yonne

Le samedi 12 novembre, de 10h30 – 12h00 place de la Préfecture à Auxerre, riverains et écologistes seront mobilisés pour dénoncer l’implantation de 80 nouveaux méga-poulaillers industriels autour de Chailley dans l’Yonne. L’objectif est de « produire » un million de poules par semaine.

La Bourgogne-Franche-Comté est une Région où coexistent plusieurs filières de qualité. Ces productions qualitatives sont à développer, à améliorer encore pour renforcer et valoriser leurs atouts.



L’élevage intensif et concentrationnaire n’a pas sa place ni ici, ni ailleurs. Source de pollutions diffuses, de souffrance animales, de nuisances pour les riverains, l’élevage industriel est une aberration à l’heure de l’indispensable transition du modèle agricole et alimentaire. D’ailleurs, 88% des Français-es sont contre l’élevage intensif et 82% sont favorables à l’interdiction de l’élevage en cage dans un délai de 5 ans. C’est pourquoi, la commission européenne a interdit l’élevage en cage pour les volailles à l’horizon 2027.



Fermement déterminée à promouvoir une agriculture et une alimentation de qualité, à l’initiative du groupe écologiste, la majorité régionale a voté un vœu visant à sortir de l’élevage intensif lors d’une Assemblée plénière à l’automne 2021. L’ensemble des groupes d’opposition de droite n’ont pas soutenu cette position politique y compris les élu-es RN qui ont voté contre ce vœu :







Ainsi, la position sans conviction, qui consiste à dénoncer les poulaillers industriels, du président du groupe RN au Conseil régional, et accessoirement cumulard avec son poste de député de la 3-ème circonscription de l’Yonne, est une véritable imposture.



Face à l’escroquerie, les écologistes se mobilisent pour accompagner la reconversion de tous les éleveurs du système industriel, pour soutenir une agriculture locale et familiale, créatrice d’emplois et de dynamisme rural et respectueuse des ressources naturelles, tout en soutenant une alimentation moins carnée et de meilleure qualité, à domicile comme en restauration scolaire.



Claire Mallard, présidente de groupe Écologistes & Solidaires

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté