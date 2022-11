‘Kalao Koncept’, la boutique mode au féminin par excellence

Un magasin de grand standing 100% mode !

La très belle boutique ‘Kalao Koncept’, 5 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, vous propose du prêt-à-porter féminin qui habille avec élégance et les dernières tendances du moment la femme d’aujourd’hui.

Dans ce joli commerce, on propose à la clientèle une sélection multimarques (Liu-Jo, Guess, Lee Cooper, Gipsy, Rinascimento…) de vêtements pour femmes stylées, aux matières confortables, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, bijoux, maroquinerie, chaussures, chapeaux …

Dans ce magasin très bien agencé, à l’ambiance feutrée vous trouverez toute une gamme de vêtements aux matières chics qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active, chic et élégante. Dans ce commerce où l’on porte une grande attention au détail, les femmes sont mises en valeur.

Shade, la propriétaire du magasin et Camille, attentionnées et à l’écoute, sauront là pour vous conseiller sur le meilleur choix possible. Trouvez également dans ce magasin un service coiffure et esthétique adapté à votre look.

Ce magasin est ouvert du mardi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures. Samedi, ouverture non stop de 10 heures à 19 heures. Tél 03 85 47 03 49

Publi-information