‘Le Baldaquin’ à Chalon-sur-Saône : Le magasin du jouet référence pour petits et grands

Le jouet ou le jeu original qui fera la différence sous le sapin !

Pour Noël, vous cherchez un jouet ou un jeu original qui saura surprendre ? Une seule solution s’offre à vous : Le magasin de jouets « Le Baldaquin » 17 rue au Change à Chalon-sur-Saône.

Dans cette jolie boutique de jouets et de jeux, vous serez reçu par Frédéric Miannay et ses employées Virginie et Catherine sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible et la tendance du moment afin de trouver le cadeau qui plaira à coup sûr et surtout offrir des cadeaux adaptés à l’âge.

Car dans ce commerce qui est une véritable caverne d’Ali Baba (de la naissance à 77 ans) tout est fait pour émerveiller petits et grands.

Dans cet univers pour enfants, vous retrouverez entre autre, les marques Moulin Roty (marque Française), Lilliputiens (peluches, doudous…), Janod et Vilac (Marque du Jura), Djeco (puzzles), Trousselier (lampes de chevet, veilleuses…), Mini Kane (poupées) Corolle…

Venez aussi découvrir la collection figurines de Tintin, des personnages de BD, des animaux ainsi que divers jeux tels (échecs, dames…)…

et toute une gamme de déguisements d’animaux (Licornes, ours, panthères …) de la marque Wild & Soft, de costumes (de princesses, chevaliers, policiers…) de la marque Great Pretenders, des tricycles de la marque Try Bike, des porteurs voitures de la marque Vilac… dans cette surface commerciale qui est un vrai émerveillement pour petits et grands

Pour toutes les occasions : Anniversaires, fête de fin d’année, invitations… et quel que soit votre budget, vous trouverez votre bonheur dans cette boutique référence du jouet !

Le magasin de jouets « Le Baldaquin » 17 rue au change à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 9 heures 30 à 1é heures et de 14 heures à 19 heures. Tél 03 85 93 23 44.

Publi-information