Chalon-sur-Saône : Restaurant « Chez Jules », l’établissement dont la réputation n’est plus à faire !

L’assurance d’une cuisine traditionnelle innovante, fait maison, avec des produits du terroir ! La petite touche de créativité du chef, ravit les papilles.

Situé au cœur de l’île Saint Laurent, offrant un cadre cosy, Stéphanie et Jérôme Ruget vous accueillent dans leur établissement qui est l’une des meilleures adresses gastronomiques chalonnaises et du bassin chalonnais.

Ce restaurant qui figure sur le Guide du Routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint Laurent. Et pour cause, son Chef, Jérôme, a travaillé pendant 6 ans à « La Réale » avec le Chef Gilbert Coulon, 2 ans au restaurant « Le Chatelet » et 15 ans « Chez Jules », avant de reprendre, à son compte, la succession du restaurant.

Le Chef y change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Info-chalon.com a poussé les portes de cet établissement bien connu de tous pour la qualité de sa cuisine. Dans son chaudron, Jérôme, le Chef, assisté de son second Justin, mitonnent des petits plats qui font la réputation de son restaurant :

Aumônière de gambas aux tomates séchées, asperges vertes, crème de crustacés et son crumble au basilic - Champignons de Paris farcis aux escargots de Bourgogne sauce crème ail-persillé – Rillette de canard « maison », lamelle de magret fumé et son pain perdu brioché - Mille feuille de saumon à l’aneth cuit, compotée de tomates du pays et son beurre blanc au citron vert - Terrine de paleron persillé, tartare de condiments et ses pickles de légumes variés - Crémeux de courgettes au cerfeuil, billes de melon et pastèque et ses pétales de jambon cru … en ce qui concerne les entrées.

Onglet de bœuf UE grillé, sauce crème à l’époisses - Daurade royale, risotto aux poireaux ciselés et son beurre blanc aux graines de lavandes - Pavé de bœuf ‘francais’ et son jus de veau crémé aux giroles du pays - Darphin de rascasse au thym frais citronné et sa crème de poivrons rouges à la sauge - ½ Coquelet cuit aux deux façons « suprême » rôti à l’huile de cèpe et cuisse farcie aux foliotes - Poulet de Bresse aux queues de morilles façon Georges Blanc… pour les plats, qui sont tous accompagnés de légumes du jour cuits à la vapeur. Beaucoup de champignons (trompettes, cèpes, pied de mouton, giroles…) suivant la saison, sont proposés, ramassés par leur propre cueilleur des bois de PALLEAU.

Mille-feuilles aux poires, crème pâtissière aux raisins blonds et son caramel au lait - Gratin de fruits rouges, sabayon froid et glace violette - Moelleux chocolat noir et sa glace vanille - Soufflé glacé à l’anis, crème anglaise au Baileys (photographie)… pour les desserts.

Dans une ambiance très chaleureuse, tout est fait pour que vous passiez un bon moment en couple, en famille ou entre amis. Le restaurant dispose de deux salles pour plus d’intimité de 19 tables au total soit 60 couverts et assure deux services le week-end (samedi).

L’établissement propose également un service traiteur avec Plats à emporter. Repas de famille, groupe, séminaire, repas d’entreprise, communion, baptême, le restaurant reçoit tout type de réception. Dans son établissement, Jérôme propose diverses formules

Restaurant Chez Jules 9-11, rue de Strasbourg 71 100 Chalon-sur-Saône. Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi de 12 h à 13 h 30 et 19 h à 22 h, fermé le dimanche et le lundi. Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34.

