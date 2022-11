Le «Camion de l'Aventure du Vivant» est passé par Chalon-sur-Saône

Ce «Camion de l'Aventure du Vivant» a fait étape Chalon-sur-Saône du mercredi 9 au jeudi 10 novembre et était installé Place Mathias. Plus de détails avec Info Chalon.

Lancé dans toute la France à l'initiative du Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ce «Camion de l'Aventure du Vivant» est une vitrine mobile des métiers de la nature et du vivant (forêt, transformation alimentaire, végétal, animal, service à la personne…). Il vise à promouvoir cet enseignement dans sa diversité : plusieurs partenaires sont mobilisés pour l'occasion et présenter les filières et métiers.

Les lycées publics et privés agricoles de Saône-et-Loire ont organisent l'étape de Chalon-sur-Saône du «Camion de l'Aventure du Vivant» les mercredi 9 et jeudi 10 novembre de 9 heures à 18 heures, Place Mathias.

Pensé pour aller au plus près des jeunes et du grand public afin de leur présenter les formations du vivant, ce camion sillonne depuis deux ans les régions de France métropolitaine. Guidés par des animateurs, les jeunes et le grand public peuvent s'aventurer dans le vivant, s'initier à la conduite de machines agricoles grâce à un simulateur professionnel, s’essayer, par exemple, aux métiers du paysage à l’aide de la réalité augmentée ou encore participer à des quizz, des jeux interactifs et des ateliers.

Les établissements agricoles de Saône-et-Loire étaient présents durant les deux jours dans les locaux de la Maison des Syndicats pour accueillir collégiens, lycéens et grand public et répondre à leurs questions.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati