104ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918.

Ce vendredi 11 novembre 2022, Châtenoy le Royal a commémoré l’armistice signifiant l’arrêt des combats de la guerre 14/18 avec les habitants, les enfants des écoles, et de nombreuses personnalités.

Le rassemblement pour cette commémoration a eu lieu comme d’habitude sur le parking de l’église d’où le cortège s’est rendu au monument du cimetière pour y déposer une gerbe avant de se rendre au monument rue du Bourg.

Monsieur le Maire de la commune Vincent Bergeret, Madame la Sénatrice Marie Mercier, Madame la conseillère départementale Françoise Vaillant, le président de la FNACA Jean-Marie Moutier et les enfants des écoles ont déposé des gerbes au pied du monument. Une particularité cette année, le maire a invité tous les enfants présents à les rejoindre pour le dépôt de gerbes.

L’Harmonie municipale Banda Desperados a procédé aux sonneries en présence de Madame la sénatrice, de Madame la conseillère départementale, de Monsieur le maire, des élus, de Monsieur le président de la FNACA, des représentants de la brigade de gendarmerie et des habitants, sonneries suivies de l’hymne national.

Ensuite les élèves de la classe de CM1 de Cyrille Meunier (école Berlioz) ont lu le message de l’UFAC : «Nous célébrons, aujourd’hui, le 104e anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918, Armistice victorieux pour la France et ses Alliés après quatre années de combats meurtriers face à l’Allemagne et aux Empires centraux… N’oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelé, à juste titre, la "Grande Guerre". Rendons hommage aux combattants de tous grades, français et alliés, qui ont fait preuve, dans tous les secteurs du Front, d’un courage exemplaire méritant la reconnaissance de la Nation. Beaucoup d’entre eux sont "Morts pour la France"… »

Les enfants ont égrainé un à un les nombreux noms des châtenoyens qui ont donné leur vie lors de cette guerre qui devait être la « Der des der »

Vincent Bergeret a lu le message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire, rédigé à l’occasion du 11 novembre 2022 Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix Hommage à tous les « Morts pour la France »

« La nouvelle de la Victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L’écho du clairon vient d’annoncer la fin d’un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les Hommes. La fureur du canon s’est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures : c’est l’Armistice… C’est la reconnaissance que la Nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécus. Aux combattants d’hier et à ceux d’aujourd’hui, comme à leurs familles et ayants droit, la Nation doit continuer d’assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l’a voulu le Président de la République. Cette année nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali : le maréchal des logis chef Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre mondiale devait être la « Der des der », la dernière des dernières. Nous savons ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République ! Et vive la France ! »

La Banda Despérados, toujours présente aux cérémonies patriotiques, a joué "Amazing Grace", une manière de rappeler que de nombreux britanniques sont morts sur les champs de bataille en France pendant les deux grands conflits.

Vincent Bergeret, Marie Mercier, Françoise Vaillant et les enfants ont remercié les porte-drapeaux, la banda et les représentants de la gendarmerie. Monsieur le maire a aussi remercié de leur présence les membres des associations, les habitants, les enfants des écoles. La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la municipalité à la salle des Charmilles.

Même si nous sommes en paix, il reste encore beaucoup trop de guerre de par ce monde, commémorer, c’est ne pas oublier pour ne pas reproduire l’irréparable.

C. Cléaux