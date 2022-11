AVIS DE DECES - Monsieur Louis MARTIN

CHALON-SUR-SAÔNE - CHÂTENOY-LE-ROYAL (71) - SAINT-RÉMY (71)



Marie Jo et Roland BERTIN,

Brigitte MARTIN

et Didier LANGLOIS,

ses filles et ses gendres ;

Arnaud et Frédérique, Benoit et Thibault, Marina et Christophe, Jonathan et Agathe, ses petits-enfants ;

ses belles-sœurs,

ses neveux et nièces,

ses cousins et cousines,

les familles MARTIN, RICHARD, VANDROUX,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis MARTIN

survenu le 9 novembre 2022,

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 novembre 2022, à 10 heures, en l'église de Châtenoy-le-Royal, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Usuge à 14h30.

Ni fleurs, ni plaques.

Louis repose à la chambre funéraire de Dracy le Fort, Mansuy Funéraire 64 A Route d'Autun.

La famille rappelle à votre souvenir

Janine

son épouse,

décédée le 21 septembre 2022.