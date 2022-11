Salle comble pour le repas des aînés de Givry

Peu après midi, entouré de membres du conseil municipal, dont Sabrina Vailleau-Lanni en charge du CCAS, et du conseil des jeunes, le maire Sébastien Ragot a prononcé une allocution à l'égard des anciens puis a invité les doyens de la commune à le rejoindre. Née en 1929, Odette Quatrain était entourée de son fils, de sa petite-fille photographe Alexandra, et même de son arrière-petite-fille Lilou, dix-huit ans et membre du Givry Starlett Club, lorsque Jean Lanni lui a offert un bouquet au nom de la commune.

À peine plus âgé (il a fêté ses 94 ans début octobre), l'ancien vigneron Maurice Champion s'est vu remettre une bouteille de vin par le président du Grand Chalon Sébastien Martin, qui a souligné que si la salle avait été chauffée pour l'occasion malgré le contexte énergétique qu'on connaît, « la première des chaleurs est la chaleur humaine », avant que l'assemblée n'entonne un ban bourguignon.

Trêve de discours, voici enfin l'apéritif et ses amuse-bouches, et qui de mieux que les serviteurs publics pour littéralement faire le service. Au menu, aspic de cabillaud, tartare de tomates et sa crevette ; jambon à l'os sauce madère accompagné d'un gratin dauphinois ; plateau 3 fromages ; et tarte fine aux pommes et son soufflé vanille. Le tout bien sûr arrosé de vins de la Côte Chalonnaise.

Pour digérer tout ça, place sur la piste de danse pour un bal rythmé par deux musiciens originaires de Châtenoy-le-Royal. Pour les séniors qui ont raté l'évènement ou n'ont pas souhaité se déplacer, un colis d'une valeur de 25 € (contenant un pot de miel, une bouteille de vin, une terrine en conserve et un petit panettone) était remis samedi après-midi aux plus de 85 ans.