A l’approche de Noël, O Bout’Chou, le magasin de vêtements, jouets et puériculture qui fait plaisir aux enfants

Des vêtements de seconde main et du neuf à moindre coût !

La très belle boutique O Bout’ Chou, 8 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, vous propose du prêt-à-porter enfants de 0 à 12 ans qui habille avec soins nos chères têtes blondes.

Dans ce joli commerce, on propose à la clientèle une sélection multimarques de vêtements mais aussi des rayons jouets pour le 1er âge et tout un service de puériculture.

Ainsi au rayon vêtements, vous trouverez toute une collection automne / hiver avec manteaux, blousons, vestes, pulls, pulls chaud de Noël, pantalons, jupes, collants, bonnets, écharpes… et même de petites chaussures.

Découvrez également au rayon puériculture toute une gamme de lits, poussettes, landaus, turbulettes, tours de lit, biberons…

Côté jouets, vous seront proposés des peluches, jouets de 1er âge, jeux de société, véhicules pour garçon, poupées et jouets jusqu’à 12 ans. Ce magasin vous propose également un concours du plus beau dessin de Noël pour enfants et met à disposition une boite aux lettres pour le père Noël.

Venez découvrir toute une sélection d’articles que Sylvie Boyer, la gérante du magasin met à la disposition de sa clientèle. Accompagnée de son associé Philippe Barlet, Ils sauront être à votre écoute et vous conseiller sur le meilleur choix possible en fonction de l’âge de votre enfant.

Le magasin O Bout‘ Chou 8 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, est ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures. Tél 07 83 49 11 12.

Publi-information