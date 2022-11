FNAC Chalon-sur-Saône : La compétence au service de la clientèle

Pour un Noël inoubliable, faites le plein de cadeaux !

Il n’est pas toujours facile de trouver le CD, le livre de voyage, de cuisine, le roman, le best seller, la bande dessinée... qui fera plaisir à offrir sans avoir des professionnels qui vous guident dans les meilleurs choix possibles. Littérature, sujets d'actualité, jeunesse, livres beaux-arts, jeux-éveil, vidéo, son, jeux vidéo, la mobilité, les voyages... à la Fnac Chalon-sur-Saône, 11 rue du Général Leclerc, venez bénéficier d'une écoute de qualité.

Dans des locaux refaits à neuf et très design, la Fnac Chalon-sur-Saône propose également à sa clientèle une grande diversité d’offres en matériels multimédia, téléphonie, photographie…

A votre service, une équipe qualifiée et compétente dirigée Julien Murat, Directeur, vous accueille sur une surface de plain-pied située sur l'une des artères principales de Chalon-sur-Saône pour vous informer et vous conseiller sur les dernières tendances et les coups de cœur du moment.

Ouvert récemment à Chalon-sur-Saône, la Fnac dispose d'une offre complète de librairie où se côtoient dans les rayons du magasin aussi bien les livres enfants, que les B.D, mangas, romans… afin de vous proposer l’offre la plus large possible. Il vous est aussi possible d’accéder à tout un rayon de téléphonie, photographie, vidéo… pour profiter des dernières nouveautés.

Vous souhaitez également bénéficier de conseils sur la mobilité, sur des trottinettes électriques, offrir ou s’offrir un voyages ou weekend où autres ? Bienvenue à la Fnac ou des conseils personnalisés vous seront proposés.

Acheter à la Fnac, c’est la garantie d’avoir aussi un service suivi de commande et un service après vente de qualité. Alors venez trouver les très nombreuses références proposées par cette enseigne.

« Fnac Chalon-sur-Saône », un grand choix de produits culturels, pour que tout le monde puisse se faire plaisir et faire plaisir!

La Fnac, 11 rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, est ouverte du lundi au samedi de 9 heures 30 à 19 heures.

Publi-information