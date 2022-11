Les conseils beauté aux couleurs de l'automne

Courges, champignons, raisin, truffe, châtaignes ou encore carottes sont autant d'ingrédients dont on se délecte. Et s'ils sont bons pour notre santé, ils le sont aussi pour notre peau !

Ça y est, l'été a remisé au placard ses longues journées ensoleillées pour laisser place aux tons chauds de l'automne. En cette saison, c'est en effet un spectacle haut en couleur qui s'offre à nous et nous console un peu de la mélancolie ambiante. Dans l'assiette aussi, l'offre est pléthorique avec de nombreux fruits, légumes et autres trésors que la nature nous offre généreusement. Courges, champignons, raisin, truffe, châtaignes ou encore carottes sont autant d'ingrédients dont on se délecte. Et s'ils sont bons pour notre santé, ils le sont aussi pour notre peau ! L'industrie de la cosmétique n'hésite plus en effet à intégrer ces aliments de saison bourrés de bienfaits dans des soins dédiés à notre épiderme et nos cheveux. Petite présentation.



LA CITROUILLE

Si elle ne se consomme pas forcément, la citrouille fait le bonheur de nos maisons à l'approche d'Halloween ! Mais en cosmétique aussi, elle a un vrai rôle à jouer. Ses propriétés hydratantes et apaisantes permettent de soulager les épidermes les plus sensibles. Elle peut également être utilisée dans le cadre d'une routine anti-âge puisque sa forte concentration en vitamine C lui permet de lutter contre les radicaux libres.



LA CAROTTE

La carotte aussi fait partie des légumes du début de l'automne qui aident à lutter contre le vieillissement cutané. Sa teneur en vitamines A et C booste la production de collagène et d'élastine naturellement présents dans le corps. Elle permet ainsi d'entretenir la fermeté de la peau et d'atténuer les rides, mais également de gommer les taches brunes.



LA BETTERAVE

Souvent boudée dans l'assiette, la betterave regorge pourtant d'antioxydants et de minéraux qui aident à détoxifier l'organisme. Intégrée dans les soins cosmétiques, elle offre une action anti-inflammatoire qui convient parfaitement aux peaux acnéiques. Elle a encore le pouvoir de booster la pousse des cheveux, ce qui n'est pas un luxe après un été passé à malmener sa crinière !



LES CHAMPIGNONS

L'automne, c'est bien entendu la saison de la cueillette des champignons ! Et si nous prenons plaisir à les déguster dans une omelette, en Asie, on les réserve plutôt aux rituels beauté. Chaga, cordyceps ou encore reishi, certains possèdent des antioxydants puissants qui ralentissent le vieillissement cutané. D'autres sont par ailleurs prisés parce qu'ils permettent d'atténuer les rougeurs, de corriger l'hyperpigmentation et de prévenir les imperfections.



LE RAISIN, UNE GRAPPE DE BIENFAITS



Hormis les cucurbitacées, l'autre star de l'automne, c'est évidemment le raisin ! Bourré de vitamines et d'oligo-éléments, ce fruit est l'un des ingrédients chouchous de la cosmétique. Que ce soit dans la pulpe, la peau ou les pépins, on y trouve un cocktail d'antioxydants et de polyphénols qui participent à préserver la jeunesse de la peau en luttant contre les radicaux libres engendrés notamment par la pollution et la fumée. Autre atout de ce fruit : il contient du resvératrol, un actif naturel qui stimule la production des fibres de collagène et d'élastine, indispensables au maintien du derme. Le raisin est donc un ingrédient de choix à intégrer à sa routine beauté lorsqu'on atteint la quarantaine afin d'atténuer les rides et de gagner en fermeté.