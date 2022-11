Le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte, répond au docteur Jean Friedel

"S'il en était encore besoin, à elle-seule, la réaction du Docteur Jean Friedel, pour lequel j'ai par ailleurs une profonde estime, justifie le combat que nous menons pour l'ensemble des territoires. La logique de concentration veut- elle dire qu'il faudrait abandonner des territoires entiers et leur population? Ou encourager cette dernière à partir? Par ailleurs, j'ai le plus grand respect pour les équipes du centre hospitalier William Morey. Il faut simplement confronter de face les difficultés structurelles de l'établissement et reconnaitre qu'il doit hélas consacrer toute son énergie pour les surmonter, ce qui limite ses capacités à coopérer"

Rémy REBEYROTTE Député