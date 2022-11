Le clin d'oeil d'info-chalon aux bénévoles de l'association 'Ecoute et soutien'

Info-chalon a rencontré les bénévoles de l'association 'Ecoute et soutien' à l'occasion de l'organisation du 6e salon du livre par l'association 'Lire à L'Hôpital' et qui prend place ce mardi 15 novembre jusqu'à 18h dans le hall de l'hôpital William Morey à Chalon-sur-Saône.

'Ecoute et soutien des enfants hospitalisés' intervient en pédiatrie du lundi au vendredi. Les bénévoles travaillent en binôme et animent la salle de jeux. En tout, c 'est une vingtaine de bénévoles qui oeuvrent afin de soutenir les enfants hospitalisés et leur famille. L'association participe également aux grands événements : anniversaires, Noël...

Dans le cadre de la 6e édition du Salon du livre, des ateliers étaient proposés ce matin en service pédiatrie et cette après-midi avec certains auteurs qui interviendront auprès de groupes d'enfants.

SBR