« Un été à la campagne » votre artisan fleuriste

The most wonderful time of the year

Les préparatifs ont débutés et c’est toujours avec le même enthousiasme que Viviane, Anna et Pauline vous accueilleront au 7 rue du Pont à Chalon sur Saône.

Compositions, bouquets, couronnes, fleurs naturelles coupées, stabilisées, séchées pour toutes les occasions (naissance, mariage, anniversaire, deuil, événement d’entreprise…). Livraison à Chalon sur Saône et son agglomération.

Un véritable voyage pour les sens… les couleurs, les textures et les parfums se mêlent et s’entremêlent à la perfection. Les fêtes approchent n’hésitez pas à pousser la porte de cet atelier pour venir découvrir un tout autre univers.

Des fleurs de saison… et voilà un bouquet qui ne demande qu’à s’émerveiller chez vous !

Que ce soit côté jardin ou pour sublimer votre intérieur, vous retrouverez une large sélection de plantes vertes et fleuries.

Cache-pots, vases, bougies et bien d’autres décorations vous attendent.

Un été à la campagne est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, le dimanche de 9h à 13h. Renseignements et commandes Tel: 03.85.42.95.37

Et retrouvez toute l’actualité du magasin sur Facebook et Instagram : @unetealacampagne.chalon

Publi-information