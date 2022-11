Rugby : U8 et U10 de Chalon et Chatenoy se retrouvent

Pour être dans l’esprit d’un Rugby coopératif sur la bassin du Chalonnais, les deux clubs locaux : le Rugby Tango Chalonnais et le Chatenoy Rugby Club ont décidé de s’entendre au niveau de leurs écoles respectives.

Les enfants des deux clubs, niveaux U 6, U 8 et U 10 se retrouvent soit à Chalon, soit à Chatenoy le Royal, une fois par mois, le samedi matin, afin de travailler en commun. Un bon moment d’échange et d’amitié entre les deux clubs qui permettent de former des jeunes et d’assurer l’avenir des deux clubs, mais aussi de bien se comprendre lors des compétitions ou plateaux inter-clubs.

Sans oublier la convivialité autour d’une boisson et d’une papillote en cette période d’avancée vers les fêtes de fin d’année

Cela valait bien un petit clin d’oeil d’info-chalon.com pour ce samedi de retrouvailles après les vacances de Toussaint sur le terrain de Charréconduit à Châtenoy le Royal.

JCR