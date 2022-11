conférence sur l'Art et les Rites funéraires" le 17 novembre à Sennecey le Grand

La conférence "L'art et les rites funéraires, une histoire des cimetières" par le père Frédéric Curnier-Laroche, historien de l’art, aura lieu ce jeudi 17 novembre 2022 à 19h00 à la Maison pour tous Place de la Palette de Sennecey-le-Grand. Entrée libre.

La question patrimoniale du cimetière, tout comme celle du mémorial ou du mausolée, est toujours, apparemment, laissée de côté et très rarement abordée. Cette conférence propose donc de mieux appréhender les attitudes et les diverses approches de la mort, les rites funéraires, les premières tombes, les lieux de culte et les lieux de mémoire, ainsi que la naissance du cimetière et son évolution.