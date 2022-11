Jeudi 17 novembre, venez nombreux à la traditionnelle dégustation du Beaujolais Nouveau au Cellier Saint Vincent

Le clin d’œil info-chalon

Vous êtes tous attendus pour la traditionnelle dégustation du Beaujolais Nouveau au Cellier Saint Vincent ce jeudi 17 novembre à partir de 9h00 !

Comme d'habitude un plateau de charcuterie accompagnera nos primeurs 2022. Pour ce millésime, nous vous proposons 2 domaines avec qui nous travaillons depuis des années et dont la qualité n'est plus à démontrer : domaine Chermette et domaine Jean Paul Brun.

Vous retrouverez également les domaines Rampon et Dubost pour la deuxième année consécutive. Enfin, nouveauté avec le primeur du Château Thivin !

Six cuvées vous seront donc proposées toute la journée et ce jusqu'au dimanche 20 (en fonction des stocks disponibles).

Au vu de la météo exceptionnelle cette année, le primeur 2022 est chaleureux, concentré et très aromatique. Si vous souhaitez les réserver, cliquez sur le lien ci-après : http://www.celliersaintvincent.fr/beaujolais-primeur-2022/‌ ou par téléphone au 03.85.48.78.25

J.P.B