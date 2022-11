Sur les marchés ou au magasin rue Général Leclerc, avec la boucherie charcuterie et traiteur Moreau, ravivez vos papilles avec des plats et spécialités à emporter !

La société Moreau est présente sur les 3 marchés chalonnais : Place de l’hôtel de Ville (le mercredi) où le vendredi et le dimanche rue aux Fèvres !

Cette boucherie-charcuterie et traiteur, qui se trouve sur les 3 marchés chalonnais, est également implantée dans les anciens locaux de l’institut de beauté « Citron Vert » au 13 de la rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône où la société Moreau vous propose de savoureuses spécialités culinaires à emporter.

Basée sur de la cuisine traditionnelle en buffet froid ou chaud, cette société qui vous propose ses rayons de charcuterie, de boucherie et de traiteur, propose également à sa clientèle un multiple choix de plats cuisinés de nos régions et d’ailleurs (andouillettes dijonnaises, lasagnes, épinards à la florentine…).

Cet établissement qui allie saveur et fraicheur, découvrez très prochainement des calendriers boucherie de l’avent mais aussi tout un service traiteur pour les fêtes de fin d’année.

Vous pouvez contacter ou passer commande pour toutes occasions à Mathieu et Marie Hélène, les gérants de cette société : pour des anniversaires, repas de famille, départs en retraite, fêtes de village, soirées camping, associations, particuliers, Comités d’Entreprises, en téléphonant au 07 84 39 19 71.

Concernant le magasin implanté en plein centre ville rue Général Leclerc, il est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi en horaire non stop de 8 heures 30 à 19 heures. Commandes au 03 85 93 09 65 (fermé le mercredi et dimanche pour cause de marchés).

Publi-information