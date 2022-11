AVIS DE DECES - Monsieur Robert BOSSUT

CHALON-SUR-SAÔNE



Paulette BOSSUT,

son épouse ;

Françoise et Jacky, Brigitte et Christian, ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BOSSUT

survenu le 17 novembre 2022, à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées jeudi 24 novembre 2022, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Robert a rejoint sa fille,

Annick

décédée en 2002.