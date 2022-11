Passages de relais à l'AG du VTT Givry

Première annonce, le retrait de Jean-Luc Albert, président depuis 2018 et qui passe la main à Stéphan Saint-André, membre du club dès 1992, à une époque où ce dernier s'appelait encore les « Randonneurs Givrotins ». Qui dit nouveau mandat, dit nouveaux projets.

Trouver un terrain d'entente entre usagers des espaces naturels

Et ça ne manque pas car la discipline et ses adeptes doivent s'adapter aux évolutions de la société, parmi lesquelles la présence croissante du VTT électrique et de ses utilisateurs au mieux pas au courant, au pire ne se sentant pas du tout concernés par les règles de base, tant par rapport au code de la route qu'au respect de la nature qu'ils sillonnent.

Ça n'est pas le cas des 60 mineurs et 36 adultes membres du club (un effectif stable puisque les 20 arrivées compensent 24 départs), qui peut compter sur ses jeunes éducateurs-formateurs tels que Léo et Mathys pour transmettre avec passion les valeurs et les bons gestes qu'on leur a inculqué quelques années plus tôt. L'école du club propose d'ailleurs de se perfectionner chaque samedi, notamment pour ceux qui partent en cours à vélo.

Et ça paye, vu le nombre de jeunes ayant participé à différentes compétitions et qui ont été applaudis par toute la salle. Mais il faut également saluer le rôle de la vice-présidente Clémence Tatreaux, désignée ambassadrice régionale de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) afin de promouvoir la discipline auprès des femmes et des jeunes filles.

Adhérer, la garantie d'un matériel de qualité

Pour adhérer, rien de compliqué, à part quelques changements mineurs sur le site de la FFC (la licence Loisirs remplace la Nature, et le pass cycliste devient « Access »). En déposant votre chèque au club, merci de bien préciser votre nom et s'il s'agit du paiement de votre licence ou de votre tenue. Sinon, pas besoin d'une assurance en particulier, seulement votre pièce d'identité et un certificat médical ou un questionnaire de santé.

Avant de monter en selle, n'oubliez pas l'équipement : un casque, des gants, une tenue adaptée à la météo pour ne pas finir frigorifié par une averse cinglante, si possible des lunettes de protection, et, surtout, un vélo en bon état, c'est à dire avec des vitesses, des freins et un double-éclairage qui fonctionnent.

Si vous n'êtes pas membre, le coût est entièrement à votre charge, mais en adhérant, ça vous revient à -50%. Vous pourrez alors dire merci aux différents sponsors, dont notamment le magasin Cyclo-Passion, qui a offert ce soir un carton rempli de protections corporelles comme la « carapace de tortue », et qui organisera des ventes privées tous les vendredis de 18 à 20h.

Autres parrains locaux du club, citons Colruyt, la SARL Ghito Rénovation, la Pizzeria du Rempart, les camions MAN et Acrogivry, ainsi que, du côté des collectivités, le Grand Chalon et la mairie de Givry, représentée ce soir par Marie-Noëlle Le Carrer et Jean Lanni.

Un soutien bien utile pour équilibrer les comptes au regard du paiement partiel du matériel, de l'embauche d'un CDD (11 000 € en salaire + cotisations) et de divers frais d'organisation d'évènements, permettant ainsi d'« aborder 2023 avec sérénité ». Pas de cross-country de prévu (celui de 2022 a rassemblé 350 coureurs et mobilisé 60 bénévoles !), mais une sortie féminine le 17 décembre, et une randonnée électrique en septembre.

Et avec la demande d'autorisations en tous genres et le tracement du parcours, c'est autant un travail de longue haleine que l'effort sportif lui-même…