La maison de santé de Châtenoy le Royal s’agrandit pour accueillir de nouveaux praticiens.

C’est sous la pluie que Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal, truelle à la main, a posé symboliquement la première pierre de l’extension de la maison de santé, en présence de Sébastien Martin président du Grand Chalon, de Marie Mercier sénatrice, de Françoise Vaillant conseillère départementale, d’Alain Gaudray vice-président du Grand Chalon en charge de la santé, d’Olivier Tainturier sous-préfet, de Florent Martin directeur de l’agence GCBAT S & L, des élus de Châtenoy, du directeur des services techniques et de la directrice des services généraux de la commune.

A partir de quelques parpaings, le geste n’a qu’une valeur symbolique et officielle au regard des matériaux utilisés pour la construction.

La suite de la réception s’est poursuivie à l’abri dans le hall d’entrée de la salle Maurice Ravel où Monsieur le maire a rappelé, dans son discours, l’historique de la maison de santé : «1er juin 2016, validation du projet de santé de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) par le CSOS et l’Agence Régionale de Santé (ARS). En septembre 2017, 17 professionnels de santé médicaux et paramédicaux sont installés dont des médecins généralistes et spécialistes. ».

L’extension de la MSP, a été travaillée en lien avec les professionnels de santé déjà installés et des professionnels de santé qui ont émis le souhait de s’installer. Il en résulte un agrandissement du bâtiment existant d’une superficie de 400 m2. Cette extension est un bâtiment à énergie positive (BEPOS) et va offrir 10 cabinets médicaux supplémentaires. Le montant total des travaux avoisine les 968 000 €, il est subventionné à hauteur de 66% : 210 000 € par l’Etat, 175 000 € par la Région, 150 000 € par le Département et 99 548 € par le Grand Chalon.

Ce projet a fait l’objet d’appels d’offres et c’est GCBAT qui a la charge de mener à bien la construction avec 14 corps de métiers sur le chantier, les entreprises sont toutes des entreprises locales.

Chacun des membres, représentant les institutions qui contribuent aux financements, ont pris la parole confortant leur soutien à la municipalité dans ce type de projet.

Marie Mercier était heureuse d’avoir posé la première pierre de cette extension, il faut rappeler que le projet de construction de la maison de santé a été lancé lorsqu’elle était premier magistrat de la commune.

