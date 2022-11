Oslon va accueillir sa micro-crèche sur la route de Saint-Germain

Anita Chitteray-Veeren peut avoir le sourire. C'est une vraie reconversion professionnelle qui s'ouvre devant elle, après de très longues années au sein d'une enseigne bien connues dans l'univers des pratiques sportives. Cette passionnée d'équitation a décidé d'opérer un virage à 180° sur la suite de sa vie professionnelle.

C'est d'abord un CAP petite-enfance qu'elle a trés rapidement obtenu et la ferme volonté de s'élancer dans cet univers. Et puis la rencontre avec un porteur de projet désireux de construire à ses frais la micro-crèche.. et la boucle est bouclée.

Ouverture printemps 2023

Située à la sortie d'Oslon, au 16 de la route de Saint Germain, la future micro-crèche devrait ouvrir à l'horizon du printemps prochain. Elle proposera 12 places quotidiennes avec des horaires de 7H à 19H.

Anita prévoit l'embauche de 4 personnes et elle-même officiera dans l'accueil des enfants.

Il reste à ce stades des places à pourvoir par un simple coup de fil au 07 60 07 00 66.

Le site dont le nom n'a pas encore été communiqué proposera "une motricité en libre accès", un "accent sur le langage des signes". Un verger et la mise en place d'un potager seront également proposés sur place. Une belle initiative qu'info-chalon.com se devait de mettre en avant.

Laurent Guillaumé