"Le « coming out » de Rémi Rebeyrotte : la rigueur budgétaire pour l’hôpital au détriment de l’accès aux soins pour toutes et tous partout !" plaident les écologistes de Bourgogne

Communiqué de presse

L’épidémie de bronchiolite actuelle le confirme, le système de santé public français est à bout de souffle. Victime d’une logique comptable, vidé de sa substance par des politiques de rigueur budgétaire, il n’est plus que l’ombre de ce qu’il a été et que le monde entier nous a longtemps envié.

Fermeture de lits, restrictions de services, réduction de l’accès aux urgences, manque de médecins, d’infirmier(e)s, d’aide-soignant(e)s et de personnels techniques et administratifs, épuisement professionnel de ceux qui n’ont pas encore démissionné : rien ne va plus.

La crise du COVID-19, qui a révélé à tous cet état de délabrement avancé et généralisé, aurait pu servir de leçon au gouvernement, le conduire à repenser une politique de santé publique digne de ce nom, a minima l’amener à jeter les bases d’une reconstruction de l’hôpital public. Il n’en a rien été. Aux mêmes maux, les mêmes absences de remèdes. A la moindre épidémie, c’est la panique à tous les étages.

Par les déclarations scandaleuses du député de la majorité Présidentielle de la 3 -ème circonscription de Saône-et-Loire, l’abandon du service public hospitalier est confirmé. Dans un cynisme le plus total, le droit à la santé pour toutes et tous est sacrifiée sur l’autel de la rigueur budgétaire. En demandant de ponctionner les moyens de l’hôpital de Chalon sur Saône pour gérer la pénurie dans l’Ouest du département, le député cautionne sans honte l'accroissement des inégalités territoriales, le démantèlement du service public hospitalier et

renonce sans complexe à l'indispensable égalité d'accès aux soins partout et pour tous.

EELV appelle à une refonte globale du système de santé avec un hôpital public conforté dans ses missions, soutenu fortement dans ses moyens et reposant sur un principe de démocratie sanitaire fondée sur l’expertise des usagers et associations de malades

Dominique Cornet, Secrétaire Régionale EELV Bourgogne

Claire Mallard, Présidente du groupe écologiste à la Région BFC