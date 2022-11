3ème réunion de la section suisse de la Boule d’Or Chalonnaise : De belles quadrettes vétérans pour le concours international franco-suisse !

4 équipes suisses et des équipes représentant de nombreux départements plus un champion du monde de pétanque parrain de l’édition, la remise d’équipements sportifs… découvrez le programme !

Lundi 21 novembre, à partir de 10 heures 30, au Clos Papillot à Chalon-sur-Saône, était organisée sur toute la journée la troisième réunion de travail de la Section Suisse de la Boule d’Or Chalonnaise. Cette réunion s’est déroulée avec la nouvelle assemblée de la section suisse (2022) de la Boule d’Or Chalonnaise composée désormais de 28 membres, 20 joueurs + 8 sponsors (et qui se verra renforcée le mois prochain de 2 nouveaux sponsors).

Si les sponsors (3 absents pour cause professionnelle) étaient présents lors de cette réunion pour la photo officielle, l’ordre du jour permettait de concrétiser l’organisation du séjour des 4 équipes suisses qui ont confirmé leur venue et qui vont séjourner à Chalon-sur-Saône du 21 au 25 mai 2023. La Section Suisse du club qui se félicite d’ailleurs de l’attractivité de son concours international franco-suisse puisque plus de 16 équipes sont déjà inscrites à ce jour pour y participer avec notamment beaucoup de sélections venues d’autres départements (l’Yonne, la Côte d’Or, l’Ain, l’Ardèche, le Rhône, La Haute Saône, le Jura, le Doubs, le territoire de Belfort…).

Côté du bassin chalonnais pour lutter contre ces grosses écuries, seul 3 clubs seront sélectionnés. Enfin cerise sur le gâteau pour la section suisse chalonnaise, l’annonce de la venue d’un champion du monde de pétanque pour être le parrain de cette 6ème édition du concours international franco suisse.

Quant aux activités du séjour du mois de mai 2023, elles ont été confirmées de la façon suivante: Soirée sponsors, remise d’équipements sportifs, repas Chez Jules, à la Brasserie Le Saint-Pierre, petit déjeuner à la Mie Caline, soirées dégustations chez des vignerons, apéritif flottant … nul doute qu’elles combleront les équipes helvétiques invitées.

La réunion se terminait par les diffusions d’un film vidéo d’invitation pour le séjour chalonnais aux 2 délégations helvétiques de Blonay / Montreux et la remise d’équipements sportifs aux licenciés. La section suisse remercie leurs sponsors pour la contribution financière ainsi que celle du club qui a permis aux joueurs licenciés d’être dotés d’un pack d’équipements sportifs pour la somme de 20 euros.

Enfin la date du séjour de la section suisse de la boule d’Or chalonnaise en suisse a été fixée du 18 juin 2023 au 25 juin 2023 et comprend 4 concours internationaux (boules lyonnaises : 1 triplette et 1 doublette et côté pétanque : 1 doublette et 1 triplette).

S’en suivait ensuite un délicieux repas concocté le maître culinaire du club Denis Isaï.

Prochain rendez-vous de la Section franco-suisse : Le 25 novembre à 18 heures chez un sponsor pour la photo officielle de la remise des équipements sportifs. Le 26 novembre à 19 heures pour la soirée anniversaire d’un sponsor. Le 10 décembre à 17 h 00 pour le spectacle à l’Espace des Arts offert aux femmes des joueurs de la section suisse. Le 10 décembre à 17 heures 30 aux licenciés pour la photo officielle chez un nouveau sponsor. Le 11 décembre, pour le voyage organisé à Montreux pour la visite du marché de Noël (complet 48 personnes). Le lundi 19 décembre pour le repas de Noël.

N’oublions pas non plus que le 15 décembre, le Club de la Boule d’Or Chalonnaise organise son concours 16 triplettes vétérans de la Coupe de Noël.

Photo de une : Le groupe de la section suisse doté de nouveaux équipements sportifs.

J.P.B