Crissey : installation des adjoints, des conseillers délégués dans leur nouvelle fonction.

De nombreux habitants ont assisté à cette mise en place du conseil et à l’élection du nouveau maire.

Virginie Blanchard 1ère adjointe et maire par délégation a officiellement mené le début de séance d’installation du nouveau conseil municipal, élu après les élections du 13 novembre 2022. Elle a assuré le rôle de maire de la commune depuis le 11 septembre 2022. « J’ai fait de mon mieux, le plus sérieusement possible avec l’équipe de 2020. Nous sommes restés soudés, une bonne équipe intergénérationnelle. Merci à tous mes collègues élus, à tous les agents de la mairie, je tiens à remercier Pascal qui a mené la liste et ce sur un temps très court et d’avoir amené 2 nouveaux ».

Le nouveau conseil municipal de Crissey est officiellement en place avec 5 adjoints, 2 conseillers délégués et 11 conseillers municipaux.

Dès sa prise de fonction, Pascal Boulling a remercié Virginie Blanchard pour son travail et son implication dans son rôle de maire par obligation ainsi que tous les conseillers qui n’ont pas lâché et qui sont encore présents au sein de ce nouveau conseil, les agents de la mairie et plus particulièrement les services de la mairie.

Le nouveau maire Pascal Boulling a demandé aux membres élus de voter point par point les délibérations relatives à l’installation des adjoints, des conseillers délégués, aux indemnités, aux attributions de fonctions au sein du conseil et des instances obligatoires, …. Il a proposé selon le cadre légal d’élire 5 adjoints et de créer en plus 2 postes de conseillers délégués.

Le conseil est ainsi constitué :

Maire de la commune : Pascal Boulling

1ère adjointe : Catherine Lauriot chargée des solidarités, de la démocratie participative et des relations avec le monde associatif.

2ème adjoint : François Cillo chargé de l’urbanisme, de l’habitat et des aménagements.

3ème adjointe : Virginie Blanchard chargée de l’éducation, de la culture, de la jeunesse.

4ème adjoint : Pierre Marceau chargé de la gestion et de la maintenance des infrastructures communales.

5ème adjointe : Lucille Vidry chargée des ressources humaines, de la gestion documentaire, de la communication interne.

Conseiller délégué : Guillaume Putoud chargé des finances et du développement économique et touristique.

Conseiller délégué : Laurent Massot chargé de la coordination et du suivi des projets structurants.

D’autres conseillers vont siéger au CCAS, aux commissions intercommunales, aux commissions thématiques du Grand Chalon et autre instances.

A noter, qu’à partir de ce nouveau mandat, tous les élus du conseil municipal seront indemnisés.

Sébastien Martin président du Grand Chalon était présent dans l’assemblée et il a chaleureusement félicité Pascal Boulling et son équipe.

La nouvelle équipe municipale, dont la majorité des membres était dans l’ancien conseil, va pouvoir continuer et se projeter pour les 3 années qui restent jusqu’aux prochaines municipales.

C.Cléaux