CONGRES DES MAIRES - Les sénateurs de Saône et Loire ont reçu une délégation de maires du département

À l’occasion du Congrès des Maires de France, les trois Sénateurs Fabien Genet, Marie Mercier et Jérôme Durain ont reçu au Palais du Luxembourg les maires et élus locaux de Saône-et-Loire. Cette visite leur a permis de mieux connaître l’action du Sénat au service des collectivités territoriales.

Organisé à l’initiative de l’Association des Maires de France, le 104e Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France se tient à Paris du 22 au 24 novembre 2022. En complément de la venue de plus de 10 000 élus locaux au Parc des expositions de la Porte de Versailles, le Sénat a également mis en place un dispositif pour les accueillir au sein du Palais du Luxembourg.

Représentant les collectivités locales de la République d’après la Constitution, le Sénat est un lieu privilégié pour faire valoir les préoccupations des élus des territoires. Les trois sénateurs ont souhaité inviter les maires et élus locaux de leur département de Saône-et-Loire pour découvrir et échanger sur les actions que met en œuvre le Sénat à leur service.

Le Sénateur Fabien Genet a salué « Ce moment de convivialité sincère après deux années marquées par la crise Covid et sa distanciation sociale. Cette rencontre était également la bienvenue dans un moment de forte incertitude pour les collectivités locales, confrontées à l’inflation et à l’explosion des factures d’énergie ». Un constat partagé par son collègue le Sénateur Jérôme Durain qui est revenu sur les difficultés budgetaires actuelles des collectivités locales qu’il suit au sein de la Commission des Lois, une commission où siège également Marie Mercier qui a également tenu à souligner auprès des maires présents que le Sénat n’était pas un lieu aussi médiatique que d’autres institutions : « Au Sénat, on ne parle pas trop, mais on travaille ! ».

Après le déjeuner, les élus ont eu l’opportunité d’assister à la séance de Questions au Gouvernement pour découvrir concrètement l’exercice de la mission de contrôle de l’action du Gouvernement qui incombe aux sénateurs. A l’issue de cette séance, les élus du département ont eu l’occasion d’échanger avec Pap Ndiaye, Ministre de l’Education nationale sur plusieurs sujets qui concernent concrètement la gestion quotidienne des écoles élémentaires assurée par les communes.

Cette visite du Palais du Luxembourg et la présentation des travaux qui y sont menés par les sénateurs ont permis aux élus locaux de constater concrètement le fonctionnement du Sénat, représentant des collectivités territoriales.