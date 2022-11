Marché place de l’Hôtel de Ville : Gégé ‘le roi du poulet’ passe les rênes de son affaire chalonnaise à Eric et Christelle

Le clin d’œil info-chalon

Gérard, 71 ans, le célèbre ‘Gégé’ connu de tous pour sa bonne humeur et ses petites mimiques sympathiques vient de passer la main du marché chalonnais du mercredi matin Place de l’Hôtel de Ville.

Pour les internautes d’infochalon.com, sachez que « Gégé », présent tous les mercredis matins et sa femme « Sonia » présente sur le marché Place Saint Vincent (le dimanche, juste devant l’entrée de la Cathédrale), tous deux propriétaires de la société « Rôtisserie Rw » ont revendu leur droit de place au profit de deux nouveaux charmants commerçants non sédentaires, Eric et Christelle qui vous proposent les mêmes prestations.

Sincères salutations à Gégé de toute la rédaction d’info-chalon. Com

J.P.B